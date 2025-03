Jeden Tag Schmerzen: Saison endet für DSV-Ass auf dem OP-Tisch

Schongau - Der deutsche Skirennfahrer Simon Jocher (28) hat eine wahre Seuchen-Saison hinter sich. Verletzungsbedingt konnte der Speed-Spezialist nur an fünf Weltcuprennen teilnehmen, wird seit Monaten von Schmerzen geplagt. Jetzt zieht Jocher einen Schlussstrich: Er lässt sich operieren und beendet damit seine Saison vorzeitig!

Nach der WM hatte er sich extra aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen, um seine Verletzungen auszukurieren und die Saison an den letzten drei Weltcup-Stationen doch noch zu einer positiven Wendung zu führen, das hat jedoch nicht geklappt.

"Ich habe Tag für Tag Schmerzen. So macht das keinen Sinn", erzählte Jocher dem Münchner Merkur.

Zuletzt ging er zwar bei der WM in Saalbach an den Start, blieb dort aber auch ohne die erhoffte Top-Platzierung und hat jetzt die Nase voll.

Im August hatte Jocher einen Bandscheibenvorfall erlitten und damit große Teile der Saisonvorbereitung verpasst. Trotzdem kämpfte er sich in den Weltcup zurück, bestritt im Dezember fünf Rennen - nur um kurz vor dem Jahreswechsel von einer Fersenbeinverletzung ausgebremst zu werden.

Deshalb unterzieht sich der 28-Jährige jetzt einer Bandscheiben-Operation, um sich möglichst schnell wieder für den nächsten Winter in Form bringen zu können. "Nächste Saison will ich wieder voll angreifen", so das Speed-Ass.