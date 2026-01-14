Nach heftigem Sturz: Ski-Star meldet sich aus Krankenhaus bei Fans

Zauchensee (Österreich) - Verletzungs-Update aus der Klinik: Die österreichische Skirennfahrerin Magdalena Egger (24) hat sich nach ihrem schweren Sturz bei der Weltcup-Abfahrt öffentlich zu Wort gemeldet.

Magdalena Egger (24) teilte ein Foto, auf dem sie selbst zu sehen ist, mit ihren Followern auf Instagram. © Screenshot/Instagram,magdalena.egger

"2:0 für Zauchensee - aber eines Tages werden auch wir Freunde werden", schrieb die 24-Jährige in einem am gestrigen Dienstag veröffentlichten Instagram-Beitrag und postete dazu ein Foto von sich im Krankenbett.

Mit einer ordentlichen Portion Humor reagierte die gebürtige Tirolerin damit auf ihr erneutes Pech im heimischen Zauchensee. Denn bereits vor drei Jahren war sie an nahezu derselben Stelle gestürzt, hatte sich damals eine Gehirnerschütterung sowie einen Innenbandriss zugezogen.

Dieses Mal traf es Egger jedoch viel schlimmer: Während des Rennens am vergangenen Samstag verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Ski, ging daraufhin zu Boden und rauschte anschließend mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun.