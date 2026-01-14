Nach heftigem Sturz: Ski-Star meldet sich aus Krankenhaus bei Fans
Zauchensee (Österreich) - Verletzungs-Update aus der Klinik: Die österreichische Skirennfahrerin Magdalena Egger (24) hat sich nach ihrem schweren Sturz bei der Weltcup-Abfahrt öffentlich zu Wort gemeldet.
"2:0 für Zauchensee - aber eines Tages werden auch wir Freunde werden", schrieb die 24-Jährige in einem am gestrigen Dienstag veröffentlichten Instagram-Beitrag und postete dazu ein Foto von sich im Krankenbett.
Mit einer ordentlichen Portion Humor reagierte die gebürtige Tirolerin damit auf ihr erneutes Pech im heimischen Zauchensee. Denn bereits vor drei Jahren war sie an nahezu derselben Stelle gestürzt, hatte sich damals eine Gehirnerschütterung sowie einen Innenbandriss zugezogen.
Dieses Mal traf es Egger jedoch viel schlimmer: Während des Rennens am vergangenen Samstag verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Ski, ging daraufhin zu Boden und rauschte anschließend mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun.
Neuer Instagram-Beitrag: Magdalena Egger gibt Update aus dem Krankenhaus
ÖSV-Star Magdalena Egger zeigt sich kämpferisch
Trotz des heftigen Einschlags gelang es Egger zunächst noch, aufzustehen. Kurz darauf musste sie allerdings doch aufgeben, setzte sich sichtlich mitgenommen und unter Tränen in den Schnee.
Ein Helikopter brachte sie schließlich ins Krankenhaus, wo die Schock-Diagnose folgte: Riss des vorderen Kreuzbandes, Einriss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus im rechten Knie.
Eine Operation war die Folge, ließ damit auch ihren Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo platzen.
Trotz des üblen Rückschlags gibt sich Egger kämpferisch und richtet den Blick nach vorne: "I don't stop believing" (zu Deutsch: Ich höre nicht auf zu glauben), ließ sie ihre rund 11.000 Instagram-Follower wissen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram,magdalena.egger