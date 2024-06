Nicht nachmachen! Skistar landet wegen Babybrei im Krankenhaus

Denn der heiße Haferbrei kam aus dem Mixer geschossen und traf den zweimaligen Weltmeister sowohl im Gesicht als auch auf dem Arm und an der Hand, er erlitt Verbrennungen zweiten Grades.

"Ich habe Brei für den Junior gekocht und wurde danach mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. So ist das Leben nun mal", konnte der 29-Jährige beim norwegischen Portal VG immerhin schon über den Vorfall schmunzeln.

Der dreimalige Gewinner des Slalom-Weltcups wollte seinem zehnmonatigen Sohn Emil Henrik etwas zu essen zubereiten, doch das ging ordentlich in die Hose - und endete in der Klinik seiner schwedischen Wahlheimat.

Henrik Kristoffersens kleine Familie: Im Juli 2023 wurden der Skistar und seine Verlobte Tonje Barkenes zum ersten Mal Eltern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tonjebarkenes (2)

Der Norweger ist jedoch hart im Nehmen: "So sehr hat es nicht wehgetan. Sie fragten mich im Krankenwagen, ob ich Morphium wolle, aber ich sagte nein", schilderte er die Fahrt ins Krankenhaus.

Durch die Verbrennung habe er ein paar Trainingstage verpasst, letztendlich gehe es ihm aber gut.

Was für ein Pech für den 30-fachen Weltcupsieger! Nicht nur konnte er in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal seit dem Winter 2012/13 keinen Weltcuperfolg erringen, nun startet auch die Vorbereitung in die neue Saison alles andere als ideal.

Immerhin privat läuft es aber blendend bei Kristoffersen: Mit seiner langjährigen Freundin Tonje Barkenes verlobte sich der Norweger Anfang des Jahres, Söhnchen Emil feiert bald seinen ersten Geburtstag.