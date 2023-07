Erst WM-Titel, jetzt Babyglück: Ski-Superstar wird zum ersten Mal Papa!

Der amtierende Slalom-Weltmeister und seine Partnerin Tonje Barkenes verkündeten die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Emil Henrik Kristoffersen am Montag in den sozialen Netzwerken. Der Familienzuwachs kam bereits am vergangenen Freitag zur Welt.

Henrik Kristoffersen Mitte März beim Weltcup in Andorra. © Giovanni Zenoni/AP

Unter dem Babyglück-Beitrag auf Instagram sammelten sich außerdem zahlreiche Gratulanten, darunter die Skirennlauf-Kollegen Lie McGrath (23) sowie Adrian Smiseth Sejersted (29) und die deutsche Wintersport-Ikone Felix Neureuther (39).

Sein Ausrüster, die Ski-Marke "Van Deer", kommentierte: "Wir freuen uns so für Euch. Das wird noch aufregender als der zweite Lauf in Courchevel."

Damit spielte die österreichische Firma auf die Slalom-WM im Februar in Courchevel und Méribel an. Damals rangierte Kristoffersen nach dem ersten Lauf nur auf einem enttäuschenden 15. Platz, doch dann zauberte er im zweiten Durchgang einen Fabellauf in den Schnee und konnte so den zweiten Weltmeistertitel seiner Karriere feiern.

Die Geburt des kleinen Emil Henrik dürfte den sensationellen Triumph dennoch übertroffen haben.