Nur sechs Monate nach Geburt: Ski-Star kehrt zum Weltcup-Finale auf die Piste zurück!

Dieses Ziel erreicht sie jetzt - und will von ihrer Form in Saalbach abhängig machen, ob sie ihrer Karriere fortführen wird oder nicht.

Seither genießt die 32-Jährige das Familienleben, ohne das Skilaufen geht es aber auch nicht - und so wird die Speed-Spezialistin beim anstehenden Weltcup-Finale im heimischen Saalbach (16. bis 24. März) als Vorläuferin an den Start gehen.

Tamara Tippler (32, l.) fuhr in ihrer Karriere bisher zehnmal aufs Podest. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Ich möchte gerne als Vorläuferin dabei sein, weil es Rennbedingungen sind. Ich mache das schon sehr abhängig davon, ob meine Karriere weiter geht oder nicht", erklärte sie kürzlich bei Laola1.

"Auf einer Rennpiste kann man das schon gut sagen: Ist das noch was für mich oder traue ich mich nicht, bin ich zu weit weg, dass es keinen Sinn mehr macht. "

Dabei hatte Tippler kurz nach der Geburt von Mia noch angezweifelt, ob ein Comeback für sie überhaupt infrage kommt!

"Wenn man dann überlegt, dass man mit 140 km/h die Piste herunterfährt und unten wartet jemand ...", musste die frischgebackene Mama damals in einer Talkshow bei ServusTV eingestehen.

Doch die zehnmalige Podiumsfahrerin hat ein großes Ziel: die Heim-WM in Saalbach 2025. Dafür überwindet sie auch ihre Angst, wieder auf die Piste zurückzukehren - und will jetzt Gas geben, um in elf Monaten wieder in Saalbach am Start zu stehen.