Seit zwei Jahren schwer erkrankt: Deutsches Ski-Ass muss Karriere beenden

Planegg - Das ist nicht das Ende, das er sich vorgestellt hat! Der deutsche Skirennfahrer Andreas Sander (36) hat seinen Rücktritt vom Leistungssport bekannt gegeben - seit zwei Jahren hatte er wegen einer schweren Erkrankung keine Rennen mehr bestreiten können.

Andreas Sanders (36) größter Erfolg: der Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt von 2021. © Michael Kappeler/dpa

Das endgültige Ende von Sanders Karriere gab der DSV in einer Mitteilung bekannt, im Rahmen der am Donnerstag startenden Deutschen Meisterschaften wolle er sich vom Rennsport verabschieden.

Sander zählte über mehr als ein Jahrzehnt fest zum DSV-Aufgebot im Weltcup und feierte dabei einige Erfolge: 2021 verpasste er nur um eine Hundertstelsekunde den WM-Titel in der Abfahrt. Zweimal schaffte er den Sprung aufs Weltcup-Podest, nur ein Sieg blieb ihm verwehrt.

2024 wurde er jedoch durch eine schwere Zellerkrankung ausgebremst: Die Ärzte diagnostizierten eine mitochondriale Dysfunktion und erteilten dem 36-Jährigen, der unter anderem an schwerer Erschöpfung und Konzentrationsstörungen litt, ein komplettes Sportverbot.

"Nach meiner Erkrankung habe ich alles versucht, um wieder Leistungssport betreiben zu können", sagt Andreas Sander, der sein letztes Weltcup-Rennen im Februar 2024 bestritt, in der DSV-Mitteilung.

"Zwar geht es mir mittlerweile im Alltag wieder deutlich besser, aber mein Ziel, Rennen auf Weltcup-Niveau zu fahren, ist nach wie vor nicht möglich. Daher habe ich mich jetzt entschlossen, endgültig einen Schlussstrich unter meine Karriere zu ziehen. Ich bin stolz auf das, was ich im Ski-Rennsport erreichen konnte."