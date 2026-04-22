"Werde definitiv wieder anfangen": Lindsey Vonn plant sechste OP - und danach das Ski-Comeback

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Trotz ihres Horror-Sturzes bei den Olympischen Spielen, der sie beinahe ihr Bein kostete, hat Lindsey Vonn ihre Rückkehr auf Ski schon fest im Visier.

Von Aliena Rein

Park City (USA) - Ihre Leidenschaft für das Skifahren ist unermesslich! Seit mehr als zwei Monaten kämpft Lindsey Vonn (41), die sich bei den Olympischen Spielen so schwer verletzte, dass sie beinahe ihr Bein verlor, um eine Rückkehr ins normale Leben. Trotzdem macht die US-Amerikanerin jetzt klar: Sie wird definitiv auf die Bretter zurückkehren.

Lindsey Vonn (41) kann die Skier einfach nicht an den Nagel hängen.
Lindsey Vonn (41) kann die Skier einfach nicht an den Nagel hängen.  © Pier Marco Tacca/AP/dpa

"Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde auf jeden Fall wieder damit anfangen", bestätigte Vonn beim Magazin People. Der Speed-Fanatikerin träumt schon wieder von Geschwindigkeiten jenseits der 135 km/h - sehr zum Unmut ihrer Familie.

Zunächst allerdings muss ihre Genesung weiter voranschreiten, dort befindet sich die 41-Jährige aktuell auf einem guten Weg.

"Es waren definitiv zwei harte Monate, aber ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit einige Meilensteine erreicht habe und dem Comeback in die reale Welt und der Rückkehr zu meinem alten Leben immer näher komme", berichtete Vonn von ihren Fortschritten: "Ich bin jemand, der für den Erfolg plant, also plane ich eine vollständige Genesung."

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Im Herbst steht eine sechste OP an ihrem geschundenen Bein an, vorher will sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 aber eine Pause am Meer gönnen.

Trotz schwerer Verletzung: Lindsey Vonn will tauchen und kitesurfen

Auch nach ihrer schweren Verletzung versucht Lindsey Vonn, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.
Auch nach ihrer schweren Verletzung versucht Lindsey Vonn, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.  © Michael Kappeler/dpa

"Ich habe vor, diesen Sommer Spaß zu haben. Ich fahre in den Urlaub, das Flugticket ist jedenfalls gebucht. Ich brauche einen schönen Sommer und muss von allem abschalten, was passiert ist", sagte Vonn.

Von ihrer Verletzung will sich die viermalige Gesamtweltcupsiegerin dabei so wenig wie möglich ausbremsen lassen. Nur am Pool liegen? Unvorstellbar für den Adrenalin-Junkie.

"Ich werde ein bisschen tauchen gehen", erzählte Vonn, ein Freund wolle ihr zudem das Kitesurfen beibringen.

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"Ich bin ein Abenteuerjunkie! Es ist ja nicht so, dass Skifahren das Einzige ist, was ich mache", sagte die Speed-Queen lachend.

Zwar nicht das Einzige, aber trotzdem das, wozu sie immer wieder zurückkehrt - egal, wie unmöglich die Umstände scheinen.

Titelfoto: Bildmontage: Pier Marco Tacca/AP/dpa, Michael Kappeler/dpa

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