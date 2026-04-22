22.04.2026 18:10 "Werde definitiv wieder anfangen": Lindsey Vonn plant sechste OP - und danach das Ski-Comeback

Trotz ihres Horror-Sturzes bei den Olympischen Spielen, der sie beinahe ihr Bein kostete, hat Lindsey Vonn ihre Rückkehr auf Ski schon fest im Visier.

Von Aliena Rein

Park City (USA) - Ihre Leidenschaft für das Skifahren ist unermesslich! Seit mehr als zwei Monaten kämpft Lindsey Vonn (41), die sich bei den Olympischen Spielen so schwer verletzte, dass sie beinahe ihr Bein verlor, um eine Rückkehr ins normale Leben. Trotzdem macht die US-Amerikanerin jetzt klar: Sie wird definitiv auf die Bretter zurückkehren.

Lindsey Vonn (41) kann die Skier einfach nicht an den Nagel hängen. © Pier Marco Tacca/AP/dpa "Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde auf jeden Fall wieder damit anfangen", bestätigte Vonn beim Magazin People. Der Speed-Fanatikerin träumt schon wieder von Geschwindigkeiten jenseits der 135 km/h - sehr zum Unmut ihrer Familie. Zunächst allerdings muss ihre Genesung weiter voranschreiten, dort befindet sich die 41-Jährige aktuell auf einem guten Weg. "Es waren definitiv zwei harte Monate, aber ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit einige Meilensteine erreicht habe und dem Comeback in die reale Welt und der Rückkehr zu meinem alten Leben immer näher komme", berichtete Vonn von ihren Fortschritten: "Ich bin jemand, der für den Erfolg plant, also plane ich eine vollständige Genesung." Ski Alpin Ski-Talent beendet zum zweiten Mal die Karriere - mit nur 22 Jahren! Im Herbst steht eine sechste OP an ihrem geschundenen Bein an, vorher will sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 aber eine Pause am Meer gönnen.

Trotz schwerer Verletzung: Lindsey Vonn will tauchen und kitesurfen