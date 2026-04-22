Olympiasiegerin lüftet ihr Liebesgeheimnis: Hier zeigt sie erstmals ihren neuen Freund
Madrid (Spanien) - Ihr unglaubliches Comeback war DIE Story der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina: Ski-Rennläuferin Federica Brignone (35) räumte nur zehn Monate nach einer ganz schweren Verletzung zweimal Gold ab. Auch neben der Piste sorgte die Italienerin für jede Menge Gesprächsstoff.
Seit den Ski-Alpin-Weltkämpfen von Cortina d'Ampezzo brodelte die Gerüchteküche. Denn dort sah man den ehemaligen Basketballer und Model James Mbaye, wie er an der Seite ihrer Eltern mitfieberte, als die 35-Jährige die Piste hinunterjagte. Zudem ist das Markenzeichen von Federica Brignone ein Tiger, den sie auf ihrem Helm trägt. Bei den Spielen sah man auch Mbaye mit einer Mütze samt Tiger darauf.
Seite an Seite zeigten sich die beiden in ihrem Heimatland noch nicht, doch am Montag hatte das Versteckspiel ein Ende: Der italienische Sportstar und das Model schlenderten gemeinsam über den Roten Teppich bei den Laureus World Sports Awards in Madrid.
Mitten im Blitzlichtgewitter hatten die beiden nur Augen füreinander und jeder durfte ihre Liebe sehen. Zu den Nominierten gehörte Brignone nicht, allerdings gibt es alljährlich einen Star-Auflauf bei der Ehrung der Weltsportler des Jahres.
So waren unter anderem Tennis-Legende Boris Becker (58) mit seiner Frau Lillian de Carvalho (36), Fußball-Legende Leonardo Bonucci (38) und US-Turnstar Simone Biles (29) nach Spanien gereist.
James Mbaye ist Model und spielte in Italien Basketball
Unter all die Promis mischten sich eben auch Federica Brignone und ihr neuer Freund James Mbaye.
Viel ist über den aus dem Senegal stammenden Mann nicht bekannt, außer dass er schon seit Jahren in Italien lebt und über die Laufstege in Italien, Deutschland und der Türkei läuft. Seine Modelagentur "Major Models Milano" gibt zumindest einen kleinen Einblick in seiner Set Card: Der Ex-Basketballer misst 1,90 Meter und trägt Schuhgröße 44,5.
Das Portfolio des Models ist breit. Er posiert im schicken Anzug in der weltbekannten Viktor-Emanuel-Passage in Mailand genauso galant wie in Unterwäsche oder in Winterjacke im Schneesturm. Im Sturm erobert hat er wohl das Herz von Brignone, die bislang ihr Liebesleben stets gut unter Verschluss gehalten hatte.
Als im Februar die ersten Gerüchte zu den beiden aufkamen, stellte das Model sein Instagram-Profil auf "privat", auch bei ihr gibt es keine gemeinsamen Fotos zu sehen.
So ist noch unklar, wann und wie Amors Liebespfeil die beiden getroffen hat und wie lange sie tatsächlich schon gemeinsam durchs Leben gehen. Nach dem Auftritt in Madrid lüften Brignone und Mbaye aber vielleicht dieses Geheimnis demnächst auch noch.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa