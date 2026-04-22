22.04.2026 14:02 Olympiasiegerin lüftet ihr Liebesgeheimnis: Hier zeigt sie erstmals ihren neuen Freund

Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone hat sich bei den Laureus World Sports Awards erstmals öffentlich mit ihrem neuen Freund James Mbaye gezeigt.

Von Tina Hofmann

Madrid (Spanien) - Ihr unglaubliches Comeback war DIE Story der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina: Ski-Rennläuferin Federica Brignone (35) räumte nur zehn Monate nach einer ganz schweren Verletzung zweimal Gold ab. Auch neben der Piste sorgte die Italienerin für jede Menge Gesprächsstoff.

Federica Brignone (35) zeigte sich bei den Laureus World Sports Awards erstmals mit ihrem neuen Freund James Mbaye. © IMAGO / Alberto Gardin Seit den Ski-Alpin-Weltkämpfen von Cortina d'Ampezzo brodelte die Gerüchteküche. Denn dort sah man den ehemaligen Basketballer und Model James Mbaye, wie er an der Seite ihrer Eltern mitfieberte, als die 35-Jährige die Piste hinunterjagte. Zudem ist das Markenzeichen von Federica Brignone ein Tiger, den sie auf ihrem Helm trägt. Bei den Spielen sah man auch Mbaye mit einer Mütze samt Tiger darauf. Seite an Seite zeigten sich die beiden in ihrem Heimatland noch nicht, doch am Montag hatte das Versteckspiel ein Ende: Der italienische Sportstar und das Model schlenderten gemeinsam über den Roten Teppich bei den Laureus World Sports Awards in Madrid. Mitten im Blitzlichtgewitter hatten die beiden nur Augen füreinander und jeder durfte ihre Liebe sehen. Zu den Nominierten gehörte Brignone nicht, allerdings gibt es alljährlich einen Star-Auflauf bei der Ehrung der Weltsportler des Jahres. Ski Alpin Sie hielt es die ganze Saison geheim: Nächster Schicksalsschlag für Ski-Superstar Shiffrin So waren unter anderem Tennis-Legende Boris Becker (58) mit seiner Frau Lillian de Carvalho (36), Fußball-Legende Leonardo Bonucci (38) und US-Turnstar Simone Biles (29) nach Spanien gereist.

James Mbaye ist Model und spielte in Italien Basketball