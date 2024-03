Wutanfall beim Weltcup-Finale: Ski-Ass rastet völlig aus!

Alexander Steen Olsen (22) sah schon während seines zweiten Laufs nicht sonderlich begeistert aus. © JOE KLAMAR / AFP

Nach dem ersten Durchgang lag der zweifache Junioren-Weltmeister auf dem dritten Platz und hatte den Jubel auf dem Treppchen vielleicht schon etwas zu sehr vor seinem inneren Auge.

Im Finale riskierte der 22-Jährige anschließend nämlich sehr viel. Schon nach wenigen Momenten blieb er an einem Tor hängen, später unterlief ihm noch ein ganz ähnlicher Patzer. So fiel er schließlich bis auf den neunten Rang ab.

Das enttäuschende Ergebnis entfachte offensichtlich viel Wut in seinem Bauch, die sich daraufhin den Weg an die Oberfläche bahnte. Angefressen stapfte der Youngster übers Gelände, ehe er explodierte und seinen Frust an seinem Arbeitswerkzeug abreagierte.

Mehrfach schlug er mit seinem Skistock auf eine Absperrung ein, bis dieser letztendlich klein beigaben. Die gebrochene Stange pfefferte er dann auch noch bedient zur Seite.

Steen Olsen war in Saalbach aber nicht der einzige begossene Pudel. Den Sieg schnappte sich nämlich der Schweizer Loïc Meillard (27), der seinem Landsmann Marco Odermatt (26) damit die perfekte Riesenslalom-Saison vermieste.