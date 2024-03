Deutscher Olympia-Held sieht Ski-Sport am Abgrund: "Wie die Formel 1"

Markus Wasmeier (heute 60) holte sich 1994 in Norwegen völlig überraschend den Olympiasieg im Riesenslalom. (Archivfoto) © Frank Leonhardt/dpa

"Alles, was er geplant hat, ist gescheitert. Alles, was er vorhat, wird scheitern", wetterte der Weltmeister und Olympiasieger im Riesenslalom in Richtung des schwedischen Unternehmers an der FIS-Spitze gegenüber Sport1.

Dabei ging es insbesondere um die mittlerweile gescheiterten Pläne eines Rennens auf dem Matterhorn, die nach zwei wetterbedingten Absagen nun erst einmal beiseite gelegt worden sind.

Doch auch weit über dieses Beispiel hinaus sei die Inkompetenz des Weltverbands-Chefs eine Gefahr für weite Bereiche der Ski-Welt.

"Er nimmt die Verbände nicht mit, er scheint vieles nicht zu verstehen, es ist echt eine Katastrophe", so Wasmeier weiter.

"Man merkt, dass er nicht ursprünglich aus dem Skisport kommt, sondern mit seinem Unternehmer-Hintergrund als Chef der Sportartikel-Marke Head alles von der geschäftlichen Seite her denkt und immer wieder falsch denkt", fügte der 60-Jährige an.

Im schlimmsten Fall könne es deshalb schon bald zu einem Bruch zwischen dem FIS und den Verbänden kommen, der die Alpin-Wettkämpfe grundlegend verändern würde.