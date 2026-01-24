"Bisschen die Melone einschalten": DSV-Cheftrainer schießt gegen eigenes Team

Nach dem schlechtesten Rennen der deutschen Skirennfahrer seit zwölf Jahren bleibt DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger entgeistert zurück.

Von Aliena Rein

Kitzbühel (Österreich) - Beim Super-G in Kitzbühel erlebte das deutsche Herren-Speedteam ein Debakel: Nur einer schaffte es überhaupt ins Ziel, und das als 44. Es war das schlechteste DSV-Ergebnis seit zwölf Jahren und ließ Cheftrainer Christian Schwaiger (57) fassungslos zurück.

DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger (57) war entgeistert von der Leistung seines Speed-Teams im Super-G von Kitzbühel. © Jens Büttner/dpa "Ich bin echt deprimiert, dass wir solche technischen Mängel haben", sagte der Österreicher nach dem Rennen, den Kurs beim Super-G in Kitzbühel beurteilte er als "grundsätzlich nicht schwer". "Es gibt genau zwei Passagen, wo man ein bisschen die Melone einschalten muss. Und den Rest muss ich halt einfach normal Ski fahren", kritisierte Schwaiger sein Team. Das gelang seinem Team jedoch nicht: Nur der junge Luis Vogt (23) erreichte als 44. überhaupt das Ziel, Simon Jocher (29), Romed Baumann (40) und Riesenslalom-Spezialist Anton Grammel (27) bei seinem Super-G-Debüt hingegen schieden aus. Besonders Baumann bekam sein Fett vom Bundestrainer weg: Der Routinier sei "einfach umgefallen", konstatierte der 57-Jährige.

Ski Alpin: Podium für DSV-Herren aktuell weit weg