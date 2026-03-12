"Wertloses Stück Scheiße": Ski-Star Shiffrin macht Olympia-Hass öffentlich

Cortina (Italien) - Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina besiegte Mikaela Shiffrin (30) ihren Peking-Fluch und sauste zu Gold im Slalom. Doch gerade aus ihrer Heimat schlug der US-amerikanischen Skirennläuferin während des Mega-Events trotzdem eine Menge Hass entgegen. Nun hat sie einige der ekelhaften Nachrichten öffentlich gemacht.

Auf Mikaela Shiffrin (30) prasselte im Zuge von Olympia jede Menge Hass ein. © Marco Trovati/AP/dpa

"Du bist ein verdammter Witz! [...] Du wertloses Stück Scheiße", schrieb etwa ein User unter ein Video mit der 30-Jährigen. "Bleib in Italien, Schlampe", wetterte ein anderer.

Ein dritter Nutzer kommentierte sarkastisch: "Es wäre so traurig, wenn du dich verletzt und nie wieder Ski fahren könntest ... nicht!" Dazu gesellten sich unzählige Beschimpfungen und Botschaften, die Shiffrin bei den Spielen möglichst wenig sportlichen Erfolg wünschten.

Vorausgegangen war den Kommentaren eine Pressekonferenz, auf der die Wintersportlerin zur aktuellen politischen Lage in den USA und Donald Trump (79) befragt worden war.

Die im Bundesstaat Colorado geborene Olympionikin sprach sich daraufhin für Diversität sowie Inklusion aus und zitierte Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela.

"Frieden ist das Herstellen eines Umfelds, in dem wir alle aufblühen können", so Shiffrin damals.