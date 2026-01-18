Kurz vor Olympia! Deutsche Gold-Hoffnung gewinnt sensationell im Weltcup

Tarvisio - Sie gilt als DIE deutsche Gold-Hoffnung für die Olympischen Winterspiele in drei Wochen in Mailand und Cortina. Am Sonntag hat Emma Aicher (22) ein ganz dickes Ausrufezeichen gesendet. Sie gewann den Super-G im italienischen Tarvisio und düpierte dabei die gesamte Elite.

Emma Aicher (22) raste am Sonntag im italienischen Tarvisio zu ihrem vierten Weltcup-Sieg. Sie setzte sich im Super-G durch. © Marco Trovati/AP/dpa

Es ist bereits der insgesamt vierte Weltcup-Sieg der deutsch-schwedischen Ski-Alpin-Athletin. Erst im Dezember hatte sie die Abfahrt von St. Moritz gewonnen. Zudem landete sie zum fünften Mal in dieser Saison auf dem Podest.

Am Sonntag verwies sie in einer Zeit von 1:14,04 Minuten US-Superstar Lindsey Vonn und die Tschechin Ester Ledecka auf die Plätze zwei und drei. Ihr Vorsprung auf Vonn betrug 0,27 Sekunden, auf Ledecka sogar 0,94 Sekunden.

Zum ersten Mal nach 15 Jahren wurde in Tarvisio wieder ein Weltcup ausgetragen. Für die deutschen Damen wurde es ein Erfolgswochenende, denn am Samstag war Kira Weidle-Winkelmann (29) in der Abfahrt auf den zweiten Platz gerast, verwies ebenfalls Vonn auf den dritten Platz. Gewonnen hatte Nicol Delago aus Italien.

Weidle-Winkelmann landete im Super-G am Sonntag auf einem guten achten Platz. Sie und Aicher sind zwei heiße Eisen im Olympia-Feuer von Cortina d'Ampezzo.

Dort ruhen auf beiden große Hoffnungen, doch noch mehr auf Aicher, die mit ihren Allround-Fähigkeiten gleich in mehreren Disziplinen zur Medaillen-Kandidatin zählt.