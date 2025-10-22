Schwere Verletzung nach Trainingssturz: Mitfavoritin bangt um Heim-Olympia!
Bozen (Italien) - Schlechte Nachrichten für das italienische Ski-Team! Wenige Tage vor Saisonstart hat sich die zweifache Weltmeisterin Marta Bassino (29) schwer verletzt. Selbst die Olympischen Spiele, die in dieser Saison ausgerechnet in Italien stattfinden, geraten für die erfahrene Athletin in Gefahr.
Wie der italienische Skiverband FISI am Mittwoch mitteilte, sei Bassino beim Training in Bozen für den Weltcup-Auftakt am Samstag in Sölden weggerutscht und habe sich dabei eine Fraktur am linken Schienbeinkopf zugezogen.
Noch am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen soll die siebenmalige Weltcup-Siegerin in Mailand operiert werden.
Eine konkrete Ausfalldauer teilte die FISI zwar nicht mit, angesichts der schweren Verletzung ist aber davon auszugehen, dass sie zumindest mehrere Wochen pausieren muss. Die Ski-Wettbewerbe der Olympischen Spiele starten am 7. Februar, bis dahin sind es nur noch rund 15 Wochen.
Die Verletzung der 29-Jährigen ist der nächste schwere Schlag für die italienischen Hoffnungen auf Edelmetall bei den Heim-Spielen.
Ski Alpin: Italienisches Damen-Team vor Heim-Olympia arg dezimiert
Schon kurz nach dem Ende der vergangenen Weltcup-Saison war Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone (35) bei den italienischen Meisterschaften derart schwer gestürzt, dass sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zuzog.
Noch immer ist kein Comeback für die 35-Jährige in Sicht, erst vor wenigen Tagen machte Brignone klar, dass sie es für unmöglich halte, vor den Wettbewerben in Cortina d'Ampezzo wieder einzusteigen. Sie habe noch kein einziges Mal auf Skiern gestanden, dafür aber jeden Tag Schmerzen, erklärte die dreimalige Olympia-Medaillengewinnerin.
Mit Marta Rossetti (26) erwischte es vor rund einer Woche zudem die beste Slalom-Fahrerin des italienischen Damen-Teams, die 26-Jährige zog sich im Training an gleicher Stelle wie Bassino einen Kreuzbandriss zu und wird die gesamte Saison verpassen.
Titelfoto: Piermarco Tacca/AP/dpa