Schwere Verletzung nach Trainingssturz: Mitfavoritin bangt um Heim-Olympia!

Bozen (Italien) - Schlechte Nachrichten für das italienische Ski-Team ! Wenige Tage vor Saisonstart hat sich die zweifache Weltmeisterin Marta Bassino (29) schwer verletzt. Selbst die Olympischen Spiele, die in dieser Saison ausgerechnet in Italien stattfinden, geraten für die erfahrene Athletin in Gefahr.

Die zweifache Ski-Alpin-Weltmeisterin Marta Bassino (29) muss um ihre Olympia-Teilnahme bangen. © Piermarco Tacca/AP/dpa

Wie der italienische Skiverband FISI am Mittwoch mitteilte, sei Bassino beim Training in Bozen für den Weltcup-Auftakt am Samstag in Sölden weggerutscht und habe sich dabei eine Fraktur am linken Schienbeinkopf zugezogen.

Noch am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen soll die siebenmalige Weltcup-Siegerin in Mailand operiert werden.

Eine konkrete Ausfalldauer teilte die FISI zwar nicht mit, angesichts der schweren Verletzung ist aber davon auszugehen, dass sie zumindest mehrere Wochen pausieren muss. Die Ski-Wettbewerbe der Olympischen Spiele starten am 7. Februar, bis dahin sind es nur noch rund 15 Wochen.

Die Verletzung der 29-Jährigen ist der nächste schwere Schlag für die italienischen Hoffnungen auf Edelmetall bei den Heim-Spielen.