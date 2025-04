Horror-Diagnosen nach schlimmem Sturz: Olympia-Aus für Gesamtweltcup-Siegerin im Ski Alpin?

Mailand (Italien) - Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Die Gesamtweltcup-Siegerin im Ski Alpin, Federica Brignone (34), hat sich am Donnerstag äußerst schwer verletzt. Die Italienerin war bei den nationalen Meisterschaften in Bellamonte gestürzt .

Federica Brignone (34) hat sich am Donnerstag eine komplexe und schwere Verletzung im linken Knie zugezogen.

Wie der italienische Verband auf seiner Homepage mitteilte, erlitt sie einen mehrfachen Bruch des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Knie. Zunächst war sie mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen worden.

Nach der Erstdiagnose wurde sie für weitere radiologische Untersuchungen nach Mailand ins Krankenhaus "La Madonnina" verlegt. Dort wurde dann am Abend auch noch ein Riss des vorderen Kreuzbandes diagnostiziert.

Brignone, die erst vor Kurzem zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen hatte, war bei den Meisterschaften im Skigebiet "Alpe Luisa" im zweiten Lauf des Riesenslalom-Wettbewerbs schlimm gestürzt.

Sie hatte an einem blauen Tor eingefädelt, überschlug sich in der Folge sogar und blieb zunächst regungslos liegen. Sofort eilten Helfer zur Unglücksstelle, brachten die Italienerin zunächst per Schlitten von der Piste.