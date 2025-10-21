"Loch so groß wie drei Kreditkarten": Ski-Star verrät Details zu lebensrettender Gehirn-OP

Ski-Star Cyprien Sarrazin hat in einem Interview über die Folgen seines schweren Trainingssturzes in Italien geredet.

Von Florian Mentele

Saint-Jean-de-Moirans (Frankreich) - Im Dezember 2024 schaute die gesamte Skiwelt besorgt ins italienische Bormio. Dort war Cyprien Sarrazin (31) beim Abfahrtstraining schwer gestürzt und kämpfte anschließend um sein Leben. In gewisser Weiser macht er das bis heute, denn der Weg zurück ist lang und steinig, dass ein sportliches Comeback überhaupt noch eine Option ist, gleicht einem Wunder. Nun gewährte der Speed-Spezialist weitere Einblicke, wie knapp er dem Tod eigentlich von der Schippe gesprungen ist.

Cyprien Sarrazin (31) ist vor rund einem Dreivierteljahr schwer gestürzt. © Christophe Simon/AFP/dpa "Das Loch war so groß wie drei Kreditkarten. Nach einer sechsstündigen Operation haben sie alles wieder zugenäht", sagte der Franzose im Interview mit "24 heures" über den Eingriff an seinem Gehirn, um ein subdurales Hämatom zu entfernen. "Ich hatte eine riesige Narbe, die von der Stirn bis zum Ohr reichte, wodurch ich wie ein Wikinger aussah", fügte der 31-Jährige an. Sarrazin hatte es bei seinem folgenschweren Unfall an einer Welle im unteren Streckenabschnitt ausgehoben, anschließend knallte er aus rund drei Metern auf den Boden und schlitterte in die Fangnetze. Ski Alpin "Darf einfach nicht passieren": Schwere Vorwürfe nach Tod von Ski-Alpin-Ass (†25) Der zweifache Kitzbühel-Sieger musste zeitweise sogar ins künstliche Koma versetzt werden, er erlitt die besagte Hirnblutung und verletzte sich am Knie. Der Ski-Star habe "zwei bis drei Liter Blut" verloren, noch ein verkalktes Hämatom am Rücken und ein kleines Loch im Schädel, das ein Metallstern verschlossen hält.

Cyprien Sarrazin fordert sicherere Helme für Skirennläufer