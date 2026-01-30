Schock um Ski-Superstar Lindsey Vonn! Übler Sturz von Gold-Favoritin, dann Renn-Abbruch
Crans-Montana (Schweiz) - Ist das bitter! In der letzten Abfahrt vor Olympia ist Gold-Favoritin Lindsey Vonn (41), die nach den Spielen ihre Karriere endgültig beenden will, schwer gestürzt. Kurz darauf wurde das Rennen abgebrochen.
Bei einem Sprung trug es die 41-Jährige zu weit heraus, sodass sie die nächste Kurve nicht mehr bekam - mit möglicherweise fatalen Folgen.
Vonn stürzte und schlitterte über die Piste, durchbrach zwei Fangzäune und blieb schließlich im dritten hängen. Sofort kümmerten sich Helfer um die US-Amerikanerin, die erst im vergangenen Winter ihr Comeback gefeiert hatte, die sich zwar immerhin selbst aufrichten konnte, aber minutenlang behandelt werden musste.
Der Helikopter, der schon bereit gemacht wurde, wurde dann immerhin nicht gebraucht, da Vonn selbstständig in den Zielraum herunterfuhr, sie blieb allerdings immer wieder stehen und hielt sich das linke Knie.
Vielleicht Glück im Unglück: Während ihres zwischenzeitlichen Karriereendes ließ sich Vonn im rechten Knie eine Teilprothese einsetzen, in diesem Fall schien allerdings nur das linke Bein betroffen zu sein.
Ski Alpin: Abfahrt in Crans-Montana nach zahlreichen Stürzen abgebrochen
Auch wenn die viermalige Gesamtweltcupsiegerin nicht abtransportiert werden musste, wirkte sie enorm niedergeschlagen: Bereits am 8. Februar, also in neun Tagen, steht die olympische Abfahrt auf dem Programm - nur wenig Zeit, um wieder fit zu werden.
Wegen ihrer anhaltenden Knieprobleme hatte Vonn 2019 ihre Karriere eigentlich beendet, nachdem sie die Knieprothese eingesetzt bekommen hatte, strebte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 allerdings eine Rückkehr an und war damit äußerst erfolgreich, feierte in dieser Saison schon zwei Siege in der Abfahrt.
Nach den Olympischen Spielen sollte dann der endgültige Rücktritt folgen, doch dieser wurde nun möglicherweise auf die unschönste Art und Weise vorgezogen.
Schon vor Vonn, die erst die sechste Starterin des Rennens war, waren bereits die Norwegerin Marte Monsen (26) und Nina Ortlieb (29) aus Österreich bei schwierigen Bedingungen gestürzt, Monsen musste sogar mit dem Schlitten abtransportiert werden.
Kurz nach Vonns Sturz wurde die Abfahrt wegen schlechter Sicht schließlich abgebrochen - für die US-Amerikanerin allerdings zu spät.
Titelfoto: Bildmontage: FABRICE COFFRINI / AFP (2)