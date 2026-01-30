Schock um Ski-Superstar Lindsey Vonn! Übler Sturz von Gold-Favoritin, dann Renn-Abbruch

Crans-Montana (Schweiz) - Ist das bitter! In der letzten Abfahrt vor Olympia ist Gold-Favoritin Lindsey Vonn (41), die nach den Spielen ihre Karriere endgültig beenden will, schwer gestürzt. Kurz darauf wurde das Rennen abgebrochen.

Lindsey Vonn (41) hat nach ihrem Sturz sichtlich Schmerzen. © Fabrice COFFRINI / AFP

Bei einem Sprung trug es die 41-Jährige zu weit heraus, sodass sie die nächste Kurve nicht mehr bekam - mit möglicherweise fatalen Folgen.

Vonn stürzte und schlitterte über die Piste, durchbrach zwei Fangzäune und blieb schließlich im dritten hängen. Sofort kümmerten sich Helfer um die US-Amerikanerin, die erst im vergangenen Winter ihr Comeback gefeiert hatte, die sich zwar immerhin selbst aufrichten konnte, aber minutenlang behandelt werden musste.

Der Helikopter, der schon bereit gemacht wurde, wurde dann immerhin nicht gebraucht, da Vonn selbstständig in den Zielraum herunterfuhr, sie blieb allerdings immer wieder stehen und hielt sich das linke Knie.

Vielleicht Glück im Unglück: Während ihres zwischenzeitlichen Karriereendes ließ sich Vonn im rechten Knie eine Teilprothese einsetzen, in diesem Fall schien allerdings nur das linke Bein betroffen zu sein.