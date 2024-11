Ski-Umzug nach Feuerland: Startet der Weltcup bald in Argentinien?

Ushuaia (Argentinien) - Startet der Ski-Weltcup bald in Feuerland? Seit Jahren sorgt der Renn-Kalender bereits für Diskussionen, es geht vor allem um die großen Strapazen für die Sportler und das Thema Nachhaltigkeit. Eine neue Idee dürfte die Debatte nicht gerade abreißen lassen.

Der Weltcup könnte künftig im Skigebiet um Ushuaia an der Südspitze Argentiniens haltmachen. © Joel Reyero/dpa

Wie die Schweizer Tageszeitung "Blick" berichtet, erwägt der internationale Skiverband FIS, den Saisonauftakt ausgerechnet nach Argentinien zu verlegen.

"Das ist natürlich ein Thema und man muss es sehr gut anschauen. Es hat Potenzial", wird etwa Swiss-Ski-Co-CEO Diego Züger (38) von dem Blatt zitiert.

Hintergrund ist, dass sich zahlreiche Top-Nationen im Sommer ohnehin in Südamerika vorbereiten, insbesondere in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. "Wenn man Synergien nutzen und neue Märkte entwickeln und nutzen kann, sollte man dies prüfen", fügte Züger demnach an.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann (55) wäre ebenfalls nicht abgeneigt: "Wir nennen unser Format Weltcup, und deshalb sollten wir auch in möglichst vielen Erdteilen Weltcuprennen bestreiten", erläuterte der 55-Jährige. Nur so könne der Sport wachsen.

Für die Athleten bedeutet das aber auch immer mehr Reisestress. Schon der anstehende Weltcup im US-amerikanischen Beaver Creek geht inklusive Trip zum nächsten Rennen für viele Starter mit zurückgelegten Kilometern im fünftstelligen Bereich einher.