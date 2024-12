Blutung am Gehirn! Ski-Star nach Horror-Sturz auf Intensivstation

Ski-Star Cyprien Sarrazin (30) wurde von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. © Alessandro Trovati/AP/dpa

Der 30-Jährige, der vergangenes Jahr auf der berüchtigten Piste Stelvio zum Sieg raste, wurde an einer Welle im unteren Streckenabschnitt ausgehoben, knallte aus rund drei Metern Höhe auf den Boden und schlitterte dann ins Fangnetz.

Wie in den TV-Bildern zu sehen war, blieb er anschließend erst einmal regungslos liegen. Sofort wurde ein Hubschrauber angefordert, mit dessen Hilfe der Franzose per Seil geborgen und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am Abend informierte der französische Skiverband dann in den sozialen Netzwerken über den besorgniserregenden Gesundheitszustand des Athleten. Demnach hat Sarrazin bei dem Unfall ein Subduralhämatom, also eine Blutung in der Nähe des Gehirns, erlitten.

Er befinde sich im Moment auf der neurologischen Intensivstation eines Krankenhauses, sei jedoch bei Bewusstsein und werde überwacht. Außerdem soll er noch am Freitagabend operiert werden.

Der letztjährige Doppelsieger von Kitzbühel hatte am Donnerstag im ersten Training noch die Bestzeit hingelegt und war auch zum Zeitpunkt seines Sturzes mit der Zwischenbestzeit unterwegs.