Vier Monate nach Schock-Diagnose: Ski-Alpin-Star ist krebsfrei!

Am 17. Februar 2024 stand Niels Hintermann (29) zuletzt ganz oben auf dem Podium, rund ein Jahr später erhielt er die freudige Nachricht von seinen Ärzten, dass er krebsfrei ist.

Im vergangenen Herbst war bei Hintermann eine seltene Form von Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden, rund vier Monate nach Beginn der Behandlung kann der 29-Jährige aufatmen: Er ist krebsfrei!

"Over and Out!", schrieb Hintermann bei Instagram zu einem Foto, das ihn lächelnd vor dem Klinikausgang zeigt: "So glücklich über den Befund: KREBSFREI!"

Er bedankte sich für die Unterstützung und Kraft, die er in den letzten Monaten von allen Seiten erhalten habe.

"Es waren nicht immer einfache Tage, aber natürlich bin ich überglücklich, dass diese Zeit nun vorbei ist und es wieder ein klares Ziel gibt, auch wenn der Weg zum Ziel noch nicht ganz klar ist", erklärte der Schweizer.

Das Ziel: die Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup! Schon am heutigen Samstag ist der Speed-Spezialist wieder an der Rennstrecke zu Gast, wie er in seiner Instagram-Story zeigte. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch selbst wieder am Start steht?