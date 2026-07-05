Skilangläufer nach Sturz in Krankenhaus eingeliefert! Vater gibt bitteres Verletzungs-Update

Verletzte sich beim Training schwer: William Poromaa (25). © IMAGO / Bildbyran

Wie mehrere Medien berichteten, habe der 25-Jährige am Sonntag im heimischen Sundsvall eine Einheit auf Skirollern absolviert. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache schwer gestürzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie übel der Vorfall für ihn ausging, verriet sein Vater: "Der Knöchel ist gebrochen, das steht fest, also wird er wohl einen Gips bekommen. Mehr weiß ich im Moment nicht, wir werden also sehen, wie lange er ausfallen wird", sagte Larry Poromaa (62) gegenüber "Sundsvalls Tidning" und machte damit zugleich den nächsten bitteren Rückschlag für seinen Sohn offiziell.

Schon die vergangene Saison verlief für ihn nämlich alles andere als nach Plan. Immer wieder aufs Neue wurde er vom Pech verfolgt.