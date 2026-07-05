Skilangläufer nach Sturz in Krankenhaus eingeliefert! Vater gibt bitteres Verletzungs-Update
Sundsvall (Schweden) - Sorgen um William Poromaa (25)! Den schwedischen Skilangläufer hat es im Training böse erwischt.
Wie mehrere Medien berichteten, habe der 25-Jährige am Sonntag im heimischen Sundsvall eine Einheit auf Skirollern absolviert. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache schwer gestürzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.
Wie übel der Vorfall für ihn ausging, verriet sein Vater: "Der Knöchel ist gebrochen, das steht fest, also wird er wohl einen Gips bekommen. Mehr weiß ich im Moment nicht, wir werden also sehen, wie lange er ausfallen wird", sagte Larry Poromaa (62) gegenüber "Sundsvalls Tidning" und machte damit zugleich den nächsten bitteren Rückschlag für seinen Sohn offiziell.
Schon die vergangene Saison verlief für ihn nämlich alles andere als nach Plan. Immer wieder aufs Neue wurde er vom Pech verfolgt.
Erneut Verletzungspech für William Poromaa
Nach einem schweren Sturz bei der Tour de Ski hatte Poromaa mit einer Rippenverletzung zu kämpfen, die auch die Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo erschwerte.
Entsprechend blieben dort die Top-Resultate aus. Mit der Staffel wurde er Zehnter, im 20-Kilometer-Skiathlon nur Zwölfter. Über zehn Kilometer Freistil landete er nur auf dem 20. Platz.
Titelfoto: IMAGO / Bildbyran