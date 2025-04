Anzug-Skandal im Skispringen: Jetzt erhebt einer der suspendierten Norweger schwere Vorwürfe

Robin Pedersen (28) erhebt nach dem Anzugskandal schwere Vorwürfe gegen den Weltverband (FIS). © IMAGO / NTB

Robin Pedersen (28) packt gegenüber dem Portal "RanaBlad" aus und schildert die Ereignisse rund um die "Raw Air Show" in Oslo, die im März Teil des Weltcups war.

Während die beiden Top-Springer Johann André Forfang (29) und Marius Lindvik (26) direkt bei der WM suspendiert worden waren, traf es Pedersen sowie Kristoffer Eriksen Sundal (24) und Robert Johansson (35) während des Events. Schuld daran sollen angeblich deutsche Medienanstalten sein.

"Es gibt Gerüchte, dass die deutsche Presse gedroht hat, Raw Air zu boykottieren, wenn nicht alle Norweger aus dem Weltcup entfernt würden. Sie haben versucht, Kapital zu schlagen, um noch ein paar Medaillen zu holen. Wir drei Athleten sind leicht zu ächten, wenn es um Millionen an Fernsehrechten geht", schießt der Norweger scharf.

Während der nordischen Ski-WM in Trondheim war ein Video aufgetaucht, wie an den Anzügen der Norweger genäht wird, die Verantwortlichen hatten den Betrug einen Tag später offiziell eingeräumt. Es soll ein Band eingenäht worden sein, das die Tragfläche in der Luft erhöht.