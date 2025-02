DSV-Adler völlig abgestürzt: Skisprung-Boss kündigt Konsequenzen an

Trondheim (Norwegen) - Im Dezember galten die deutschen Skispringer noch als Top-Favoriten auf WM-Medaillen, inzwischen rechnet selbst in der eigenen Mannschaft kaum noch jemand mit den DSV-Adlern. Für Sportdirektor Horst Hüttel (56) Grund genug, jetzt Konsequenzen anzukündigen!

Skisprung-Sportdirektor Horst Hüttel (56) will nach der Saison alles auf den Prüfstand stellen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir müssen definitiv ein paar Sachen auf den Prüfstand stellen, wie wir eine Saison planen", sagte der 56-Jährige im Rahmen der nordischen Ski-WM in Trondheim. Dort springen die deutschen Männer am Sonntag von der Normalschanze zum ersten Mal um Gold - oder in der aktuellen Form eher um einen Platz unter den besten 15.

Schon im zweiten Jahr in Folge starteten die Deutschen stark in die Saison, doch spätestens nach der Vierschanzentournee war die Luft beim Team von Bundestrainer Stefan Horngacher (55) raus.

"Das gibt mir natürlich zu denken. Das werden wir nach dem letzten Weltcup in Planica aufarbeiten", betonte Hüttel deshalb.

Anstatt Angriffslust wie vor der Tournee, als allein Pius Paschke fünf von zehn Springen gewonnen und mit einer entsprechenden Favoritenrolle in den Prestige-Wettbewerb gestartet war, gibt es aktuell eher Durchhalteparolen zu hören.



"Wir brauchen wie ein Boxer Nehmerqualitäten. Wir glauben an das Positive - ansonsten könnten wir es sein lassen", sagte Hüttel.