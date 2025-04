Wellinger nach Anzugskandal weiter bedient: "Wird mir nie einer nachträglich geben können"

Ruhpolding - Rund einen Monat ist das Saisonfinale der Skispringer in Planica inzwischen her - genug Zeit für den deutschen Top-Springer Andreas Wellinger (29), den Winter Revue passieren zu lassen. Rundum zufrieden ist der Bayer nicht, was nicht zuletzt am Anzugskandal rund um die norwegischen Skispringer liegt.

Andreas Wellinger (29) holte bei der WM von der Normalschanze Silber, doch kurz danach wurde Weltmeister Marius Lindvik beim Schummeln erwischt. © Hendrik Schmidt/dpa

"Es war ein Auf am Anfang, dann ein Ab mittendrin und am Ende wieder ein Auf. Das war leider nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, gerade was die Konstanz über die ganze Saison hinweg angeht", erzählte Wellinger bei Sport1.

Nach starkem Saisonstart tauchte das gesamte deutsche Team kurz vor der Vierschanzentournee komplett ab, erst zur WM gelang es Wellinger wieder, auf der Normalschanze aufs Podium zu springen - ausgerechnet hinter dem Norweger Marius Lindvik (26), der auf der Großschanze mit einem manipulierten Anzug erwischt und disqualifiziert worden war.

Ein nachträglicher Gewinn der Goldmedaille ist noch nicht vom Tisch, für den 29-Jährigen wäre sein erster Einzel-WM-Titel aber lediglich "nett".

Was einen als Sportler antreibe, sei schließlich alles, was an solch einem Tag rund um die Schanze passiert, das Überspringen der grünen Linie und das Aufleuchten der Eins, die Emotionen bei der Siegerehrung und der Hymne.

"Und das wird mir nie einer nachträglich geben können", resignierte der zweimalige Olympiasieger.