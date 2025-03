DSV "sprachlos" über Skisprung-Betrugsskandal: Wellinger trauert WM-Gold hinterher

Müsste Andreas Wellinger (29, l.) eigentlich die Goldmedaille von Marius Lindvik (26) zustehen? © Hendrik Schmidt/dpa

Eigentlich zog der DSV-Adler in einem an seine Fans gerichteten Instagram-Video ein positives WM-Fazit.

Es sei "echt viel aufgegangen", erzählte Wellinger, er habe auf der Normalschanze einen geilen Wettkampf gezeigt und eine Medaille gewonnen, mit der so nicht zu rechnen gewesen sei. Auch auf der Großschanze habe er in einzelnen Sprüngen sehr gut performt.

Dann jedoch bekam seine Euphorie über eine aus persönlicher Sicht erfolgreiche WM einen herben Dämpfer: Am Samstag wurde ein Video publik, das zeigt, wie die Anzüge der Norweger nach abgeschlossenen Kontrollen heimlich bearbeitet wurden. Norwegens Sportdirektor Jan Erik Aalbu (61) räumte den Betrug zumindest an zwei Anzügen schließlich am Sonntag ein

Für den Deutschen hat das einen "sehr, sehr faden Beigeschmack" - nicht nur, weil die Betrugsmasche für die gesamte Sportart überhaupt nicht gut sei, sondern auch für ihn persönlich.

Denn Wellinger holte sein WM-Silber von der Normalschanze ausgerechnet hinter dem Norweger Marius Lindvik (26), der nach dem Großschanzen-Wettbewerb wegen der Anzug-Manipulation disqualifiziert wurde. Auch im Teamwettbewerb platzierte sich Norwegen auf dem Podest, das DSV-Quartett landete auf Platz vier.

Entsprechend werfen die Manipulationen viele Fragen bei Wellinger auf: "Was wäre denn bei den anderen Wettkämpfen gewesen, bei denen ich sehr nah dran war, bei denen wir als Team sehr nah dran waren?", grübelte der Zweifach-Olympiasieger.