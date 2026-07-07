Ex-Skispringer im Alter von 33 Jahren gestorben

Tragisch! Grzegorz Miętus wurde nur 33. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der frühere Skispringer ist mit gerade einmal 33 Jahren verstorben. Das bestätigte der polnische Skiverband (PZN) am Samstag.

"Dies ist ein sehr trauriger Tag für das polnische Skispringen", erklärte der Verband in der offiziellen Mitteilung, ohne jedoch Details zur Todesursache zu nennen.

Wie "Gazeta Krakowska" berichtet, hätten die Behörden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären. Näheres sei bislang nicht bekannt.

Wenig später wandte sich auch Ehefrau Magdalena Prochot-Miętus mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit.

"Der größte Ausdruck des Respekts, den wir heute [Samstag, Anm. d. Red.] zeigen können, ist Schweigen, Mitgefühl und der Verzicht auf die Verbreitung unbestätigter Informationen. Vergessen wir nicht, dass hinter jeder Tragödie Familien, Angehörige und Freunde stehen, die unvorstellbares Leid erfahren", teilte sie in dem Beitrag mit und bezog sich damit auf die im Netz kursierenden Falschinformationen zum Tod ihres verstorbenen Partners.

Sie schrieb außerdem: "Ich appelliere an alle Medien, meine Privatsphäre und die meiner Söhne in dieser schwierigen Zeit zu respektieren und keine falschen Informationen über den Tod meines Mannes zu verbreiten."