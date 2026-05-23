Unfreiwilliges Karriereende in Sicht? Skisprung-Weltmeister in Bedrängnis

Wisla (Polen) - Geht seine großartige Karriere auf unschöne Art und Weise zu Ende? Der polnische Skisprung-Star Dawid Kubacki (36) soll in finanziellen Nöten stecken – so sehr, dass die Fortsetzung seiner Laufbahn gefährdet sein könnte!

Dawid Kubacki (36) soll in finanziellen Nöten stecken, nachdem sich seine Hauptsponsoren BWT und Manner zurückgezogen haben. © Daniel Karmann/dpa

Eigentlich wollte der Vierschanzentournee-Sieger von 2019/20 seine Laufbahn auch mit 36 Jahren fortführen, hatte er im März angekündigt. Doch aktuell sieht er sich mit einer großen Hürde konfrontiert, wie das slowenische Portal vecer.com berichtet.

Kubacki hat nämlich seine beiden Hauptsponsoren verloren, seinen Helmsponsor Manner und BWT, das auf seinen Skiern prangte, sich jetzt aber aus dem Skisport zurückzieht.

Ohne diese Finanzmittel scheint dem Zweifach-Weltmeister die Grundlage für die kommende Saison zu fehlen – doch eine Lösung könnte in Slowenien in Sicht sein.

Večer zufolge soll sich der 13-malige Weltcupsieger, der gute Beziehungen nach Slowenien hat, nämlich an den slowenischen Skihersteller Slatnar gewandt haben und sich in Verhandlungen befinden.