Unfreiwilliges Karriereende in Sicht? Skisprung-Weltmeister in Bedrängnis
Wisla (Polen) - Geht seine großartige Karriere auf unschöne Art und Weise zu Ende? Der polnische Skisprung-Star Dawid Kubacki (36) soll in finanziellen Nöten stecken – so sehr, dass die Fortsetzung seiner Laufbahn gefährdet sein könnte!
Eigentlich wollte der Vierschanzentournee-Sieger von 2019/20 seine Laufbahn auch mit 36 Jahren fortführen, hatte er im März angekündigt. Doch aktuell sieht er sich mit einer großen Hürde konfrontiert, wie das slowenische Portal vecer.com berichtet.
Kubacki hat nämlich seine beiden Hauptsponsoren verloren, seinen Helmsponsor Manner und BWT, das auf seinen Skiern prangte, sich jetzt aber aus dem Skisport zurückzieht.
Ohne diese Finanzmittel scheint dem Zweifach-Weltmeister die Grundlage für die kommende Saison zu fehlen – doch eine Lösung könnte in Slowenien in Sicht sein.
Večer zufolge soll sich der 13-malige Weltcupsieger, der gute Beziehungen nach Slowenien hat, nämlich an den slowenischen Skihersteller Slatnar gewandt haben und sich in Verhandlungen befinden.
Skispringen: Dawid Kubacki muss auf Sponsoren-Suche gehen
Kubacki selbst ließ sich noch nicht in die Karten blicken, welche Optionen er für die nächste Saison hat.
"Es wird sich etwas ändern, aber ich arbeite weiterhin daran, großartige Erinnerungen zu schaffen", sagte der zweimalige Olympia-Bronzegewinner bei skijumping.pl: "Es wird definitiv viele Tests geben, da einiges überprüft werden muss, aber ich glaube, dass ich dadurch schnell die passende und gut funktionierende Ausrüstung finden werde."
Der 36-Jährige plant fest mit einer Fortsetzung seiner Karriere, wie er gegenüber dem polnischen Portal versicherte: "Ich glaube, an Motivation und Tatendrang wird es mir nicht mangeln, und wenn es meine Gesundheit zulässt, werde ich kämpfen."
Doch selbst wenn es für den Polen sportlich nicht weitergehen sollte, wartet zu Hause eine wunderschöne Aufgabe auf ihn: Gemeinsam mit Frau Maria erwartet Kubacki in Kürze sein drittes Kind.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa