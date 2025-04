Es geht um ihre Psyche! Deutsche Skispringerin zieht Reißleine

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am heutigen Mittwochnachmittag auf der Social-Media-Plattform X bekannt gab, habe die 28-Jährige ihre noch laufende Saison wohl aus Sorge um ihre Psyche vorläufig abgebrochen.

Bereits zum Auftakt der abgelaufenen WM-Saison hatte Hollandt, gebürtig aus dem baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd, an die sportlichen Erfolge vergangener Jahre nicht anknüpfen können. Bei sechs Einzelstarts in Norwegen, China und Österreich war sie jeweils nicht über Rang 25 hinausgekommen.

Hinzu kam die Nicht-Nominierung Hollandts für die Nordische Ski-WM in Trondheim, war sie vom DSC nicht in dessen Kader einberufen worden.

In ihrer bisherigen Karriere holte sie acht Goldmedaillen, darunter im Mixed-Teamwettbewerb bei den Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf - sowie im Teamspringen der Frauen 2023 in Planica.