Ex-Skispringer im Alter von 33 Jahren gestorben

Tragisch! Grzegorz Miętus wurde nur 33. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der frühere Skispringer ist mit gerade einmal 33 Jahren verstorben. Das bestätigte der polnische Skiverband (PZN) am Samstag.

"Dies ist ein sehr trauriger Tag für das polnische Skispringen", hieß in der offiziellen Mitteilung zum Tod des langjährigen Nationalmannschaftsmitglieds.

Seine größten sportlichen Erfolge feierte der Zweifach-Papa und Ehemann mit Platz 20 im Weltcup von Willingen im Jahr 2010 sowie der Bronzemedaille bei der Junioren-WM 2009. Diese gewann Miętus damals gemeinsam mit Maciej Kot (35), Jakub Kot (36) und Andrzej Zapotoczny (34) im Teamspringen von der Normalschanze.

Im Juli 2016 beendete der Bruder des Olympia-Teilnehmers Krzysztof Miętus (35) seine aktive Laufbahn, arbeitete später dann als Trainer.