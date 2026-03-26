Horror-Sturz im Skispringen hat schlimmere Folgen als gedacht

Bei seinem Sturz am "Monsterbakken" in Vikersund hat sich der italienische Testspringer Andrea Campregher eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen.

Von Aliena Rein

Vikersund (Norwegen) - Der Horror-Sturz des Italieners Andrea Campregher (24), der sich vergangene Woche bei einem Testsprung vom "Monsterbakken" im norwegischen Vikersund in der Luft überschlagen hatte und ungebremst auf den Hang gekracht war, hat dramatischere Folgen als zunächst gedacht: Seine Wirbelsäule wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Andrea Campregher (24) ist bei seinem Sturz in Vikersund schwer an der Wirbelsäule verletzt worden. © Czarek Sokolowski/AP/dpa "Ich habe einen gebrochenen Wirbel und beschädigte Wirbelabschnitte oberhalb und unterhalb davon. Bei der Operation am Samstag wurden mir zwei Platten eingesetzt und diese mit sechs Schrauben fixiert", erzählte der 24-Jährige bei skijumping.pl. Zunächst hatte das Portal vermeldet, Campregher hätte im Gespräch mit skijumping.pl lediglich von einem Rippenbruch berichtet, den er bei dem dramatischen Sturz davongetragen habe. Nun folgte die Korrektur, die falsch verkündete Diagnose sei auf ein sprachliches Missverständnis zurückzuführen, schrieb das Skisprung-Portal. Trotz der schlimmen Wirbelsäulen-Verletzung gehe es ihm aber gut, sagte der Italiener: "Ich fühle mich gut, ich kann sogar schon wieder gehen. Sechs bis acht Monate lang darf ich meine Wirbelsäule nicht belasten, bis die Ärzte das alles entfernt haben."

Die Sprünge von Andrea Campregher im Video

Skispringen: So kam es zu dem furchtbaren Sturz von Andrea Campregher