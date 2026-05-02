Kohle-Zoff bei Skispringern: Olympia-Helden warten immer noch auf ihre Prämien

Polen - Bei den Olympischen Winterspielen 2026 flog Kacper Tomasiak (19) hinter Philipp Raimund (25) auf der Normalschanze zur Silbermedaille, doch auf die entsprechende Prämie wartet der polnische Skispringer bis heute. Jetzt droht dem Olympia-Komitee des deutschen Nachbarlandes juristischer Ärger.

Kacper Tomasiak (19, M.) überzeugte bei den Olympischen Winterspielen 2026 für Polen, doch seine Prämien bekam der Skispringer bislang nicht ausgezahlt. © Daniel Karmann/dpa

"Wir haben bereits mit Anwälten gesprochen und beabsichtigen, am Montag nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub in dieser Angelegenheit tätig zu werden", kündigte Kinga Tomasiak, die Mutter des Olympioniken, gegenüber "WP Sportwefakty" an.

Nicht nur der 19-Jährige, sondern auch seine Verbandskollegen seien von dem Verzug betroffen, Stichtag sei eigentlich der 30. April gewesen.

Insgesamt geht es laut dem Bericht um umgerechnet rund 260.000 Euro, knapp 130.000 Euro sollen dem zweifachen Silbergewinner zustehen. Der Rest verteilt sich demnach auf Skisprung-Mitstreiter Paweł Wąsek (26), Eisschnellläufer Vladimir Semirunniy (26) sowie die Trainer Maciej Maciusiak (44) und Roland Cieślak (38).

Ursächlich für den Geld-Zoff ist offenbar das Unternehmen "Zondacrypto". Die Krypto-Börsenplattform ist einer der Hauptsponsoren des Polnischen Olympischen Komitees (POK), hat aber ihrerseits mit Liquiditätsproblemen und einem handfesten Skandal zu kämpfen, wie unter anderem "Blick" berichtet.

In einem offiziellen Statement wälzte das POK die Verantwortung für die ausstehenden Zahlungen kürzlich auf den Sponsor ab. Dieser habe sich zu den Prämien verpflichtet, man selbst habe dafür nicht die finanziellen Mittel, so eine Sprecherin.