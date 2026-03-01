Iranischer Raketen-Angriff: Skisprung-Star sitzt in Dubai fest

Dubai - Wenn an diesem Wochenende die besten Skispringer der Welt am Kulm in Österreich um die Wette fliegen, fehlt einer der Top-Athleten des Feldes. Denn der Japaner Ren Nikaido (24), der bei den Olympischen Winterspielen gleich mit drei Medaillen dekoriert wurde, sitzt nach den iranischen Raketenangriffen auf Dubai am Flughafen des Emirats fest.

Ren Nikaido (24, l.), bei Olympia mit drei Medaillen dekoriert, schaffte es unter anderem wegen der Raketenangriffe auf den Flughafen in Dubai nicht zum Skiflug-Weltcup nach Österreich. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Eigentlich wollte Nikaido nach einem Abstecher in die Heimat nur zum Skiflug-Weltcup in Österreich reisen, doch der Trip entwickelte sich zu einer wahren Odyssee.

Schon sein erster Flug in Tokio musste wegen einer technischen Panne und schließlich wegen des Nachtflugverbots annulliert werden, weshalb er bereits die Qualifikation für das erste Skifliegen am Kulm am Freitag und folglich auch den Wettbewerb am Samstag verpasst hatte.

Um zumindest den zweiten Wettkampf am Sonntag noch bestreiten zu können, buchte Nikaido um, doch Glück brachte ihm das nicht. Der zweite Versuch, nach Bad Mitterndorf zu kommen, sollte über Dubai gehen - und dort sitzt der Japaner nach den iranischen Vergeltungsschlägen wegen der Angriffe Israels und der USA seit Samstag fest.

So beschoss der Iran unter anderem den Flughafen in Dubai, an dem daraufhin alle Flüge gestrichen wurden, aktuell kann kein Flugzeug dort starten oder landen.