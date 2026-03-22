In der Luft überschlagen, dann reglos liegen geblieben: Große Sorge um Skispringer nach Horror-Sturz

Vikersund (Norwegen) - Schock-Szenen vor dem Skifliegen in Vikersund! Am Freitag starten sowohl Männer als auch Frauen mit der Qualifikation vom "Monsterbakken" in Norwegen in das vorletzte Weltcup-Wochenende der Saison, schon am Donnerstag gab es allerdings Testsprünge – mit üblem Ausgang für den Italiener Andrea Campregher (24).

Der eigentlich bereits zurückgetretene Testspringer Andrea Campregher (24) sorgte auf dem "Monsterbakken" in Vikersund für eine Schreckminute. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Bei seinem zweiten Testdurchgang hebelte es den 24-Jährigen in der Luft aus, sein Ski verdrehte sich komplett, woraufhin er auf die Seite gedreht wurde, abstürzte und mit der Schulter voran auf den Hang prallte.

Mit hoher Geschwindigkeit rutschte er den Hang hinunter, verlor dabei beide Ski und einen Schuh und blieb schließlich im Auslauf reglos liegen. Sofort eilte medizinisches Personal herbei, Campregher konnte sich nach kurzer Zeit aber glücklicherweise selbstständig aufsetzen und seinen eigenen Helm abnehmen.

Schon bei seinem ersten Sprung hatte ihn eine Bö unglücklich erwischt, Campregher hatte sich gerade noch in der Luft halten und den Sprung früh beenden können. Beim zweiten Flug hatte der 24-Jährige nicht so viel Glück.

Nach dem schlimmen Sturz wurde der junge Italiener umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.