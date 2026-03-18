Deutscher Olympiasieger bricht Wettkampf ab: Jetzt widerspricht ihm sein Teamkollege

Skisprung-Star Philipp Raimund brach den Wettkampf in Oslo wegen gefährlicher Windbedingungen ab. Teamkollege Karl Geiger hielt sie aber für "bewältigbar".

Von Aliena Rein

Oslo (Norwegen) - Am Wochenende sorgte Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund (25) mit seiner Weigerung, in Oslo vom Balken zu gehen, für Wirbel. Bei äußerst schwierigen Windbedingungen entschied sich der aktuell beste Deutsche gegen einen Start und ließ dabei Sätze wie "Ich mache diesen Scheiß hier nicht" fallen. Sein Teamkollege Karl Geiger (33) hatte allerdings eine andere Sicht auf die Dinge.

Karl Geiger (33) zeigte sich mit dem Wochenende in Oslo im Gegensatz zu seinen Teamkollegen zufrieden. © Terje Pedersen/NTB/dpa "Im Gegensatz zu vielen Kommentaren in der Öffentlichkeit habe ich die Bedingungen grundsätzlich für bewältigbar gehalten", schrieb der 33-Jährige in seiner Kolumne bei sport.de. Er selbst kam mit den Verhältnissen gut zurecht, belegte am Ende als bester Deutscher den elften Platz. "Es war natürlich manchmal holprig in der Luft und ein Quäntchen Glück gehört auch dazu, doch mit ausreichend Zeit beim Abpassen der Sprungfenster durch die Jury war es möglich, zu springen", erklärte Geiger seinen Standpunkt: "Dafür sind wir auch mit unserer Sportart im Außenbereich." Er selbst sei auch aufgrund seines persönlichen sportlichen Aufwärtstrends zufrieden mit dem Wochenende. Skispringen Iranischer Raketen-Angriff: Skisprung-Star sitzt in Dubai fest Mit der Meinung scheint der Fünffach-Weltmeister allerdings relativ allein auf weiter Flur zu sein.

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