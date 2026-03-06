Skisprung-Dominator disqualifiziert! Deutscher Olympiagewinner feiert Premieren-Sieg

Beim Nachhol-Springen in Lahti hat sich Philipp Raimund seinen ersten Weltcupsieg gesichert. Der Deutsche profitiert von einer Materialpanne bei Domen Prevc.

Von Aliena Rein

Lahti (Finnland) - Lange Zeit sah Domen Prevc (26) am Freitag wie der sichere Sieger des Skisprung-Wettbewerbs im finnischen Lahti aus, doch eine Materialpanne wurde dem slowenischen Dominator zum Verhängnis! Von Prevc' Disqualifikation profitiert Philipp Raimund (25), der nach Olympia-Gold in Italien nun auch noch seinen ersten Weltcup-Sieg feierte.

Philipp Raimund (25) lässt seinem Olympia-Sieg gleich seinen ersten Weltcup-Sieg im Skispringen folgen. © Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa In dem ausnahmsweise nur mit einem Durchgang durchgeführten Großschanzen-Wettbewerb in Finnland (der nur ein Nachholtermin für den abgesagten Wettkampf in Ruka im November war) sprang Raimund mit 122 Metern zwar nicht die Bestweite, hatte allerdings die schlechtesten Windbedingungen seiner direkten Konkurrenten und setzte sich so mit 129,3 Punkten an die Spitze des Feldes, bis Prevc vom Balken ging. Doch als der Wettbewerb längst absolviert war, das ZDF in seiner Wintersport-Übertragung gerade zur Nordischen Kombination schalten wollte, folgte die überraschende Nachricht: Prevc, der eigentlich seinen siebten Sieg in Folge gefeiert hatte, wurde disqualifiziert! Seine Skier waren für sein Körpergewicht einen Zentimeter zu lang gewesen, stellte Chef-Kontrolleur Mathias Hafele bei der Materialkontrolle fest. Skispringen Skispringer bestohlen: Einbruchs-Schock bei Weltcup in Deutschland! Profiteur war Raimund, der damit seinen ersten Weltcupsieg vor Daniel Tschofenig (23) aus Österreich und dem Bulgaren Vladimir Zografski (32) feierte - obwohl der 25-Jährige sich erst vor wenigen Wochen zum Olympiasieger krönte, hatte er noch kein Weltcup-Springen für sich entscheiden können.

Skispringen: Domen Prevc holt trotz Disqualifikation den Gesamtweltcup