Peinliche FIS-Panne sorgt für Wirbel: Skisprung-Verband muss komplette Wertung streichen

Vikersund (Norwegen) - Der Skisprung-Kalender für die kommende Saison ist noch nicht einmal offiziell und sorgt jetzt schon für eine Menge Wirbel! Wegen einer peinlichen Panne des Weltverbands FIS dürfte es im nächsten Winter wohl nur ein einziges Skifliegen für die Frauen und damit keine separate Wertung wie bei den Männern geben.

Auf dem "Monsterbakken" in Norwegen dürfen in der kommenden Saison wohl nur die Männer vom Balken gehen. © Daniel Kopatsch/Fa/dpa

In dem Entwurf für die kommende Weltcupsaison, den die FIS vor wenigen Tagen veröffentlichte, war das Saisonfinale im slowenischen Planica noch für den 26. bis 28. März terminiert.

Dabei hatten die Planer aber offenbar vergessen oder nicht bedacht, dass an diesem Wochenende Ostern ist und dort traditionell keine FIS-Wettkämpfe stattfinden. Entsprechend wurde Planica auf das Wochenende davor, den 19. bis 21. März, vorgezogen, wo allerdings eigentlich ein Skiflug-Weltcup in Vikersund (Norwegen) angesetzt war.

Die Lösung der Terminplaner der FIS lautet entsprechend, dass Vikersund auf den 19. bis 21. Februar verschoben werden soll. Dort haben jedoch nur die Männer ein freies Wochenende, die Frauen sind beim Weltcup im österreichischen Villach. Die Konsequenz: Für die Athletinnen gibt es wohl kein Skifliegen in Norwegen.

"Wir erhielten Rückmeldung von der FIS, dass ihnen ein Fehler unterlaufen sei", sagte Terje Lund, Veranstaltungsmanager des norwegischen Skiverbands, laut Dagbladet gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB.

"Sandro [Pertile, Rennleiter der FIS, Anm. d. Red.] und ich haben versucht, eine Lösung zu finden. Aber es ist nicht so einfach, Weltcup-Rennen zu verschieben. Es gibt geplante Reiserouten, Hotelbuchungen und so weiter", erklärte Lund. "Sandro hat sich entschuldigt, aber es hilft uns nichts, wütend auf die FIS zu sein. Wir müssen versuchen, die Situation zu lösen."