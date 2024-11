Lebensgefahr im Skispringen! Unglaublich, was in dieser Szene geschieht

Lillehammer - Er wollte gerade kontrollieren, ob seine Brille auch fest genug auf dem Helm sitzt, als der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal (23) am Samstag beim Skispringen in Lebensgefahr gebracht wurde.

Kurz vor dem Sprung Sundals hatte die Jury den Anlauf aufgrund der wechselnden Windverhältnisse verkürzt. Als der Norweger bereits auf dem Balken saß, setzte sich die Werbebande hinter ihm in Bewegung. Sie wird elektronisch gesteuert. Sie hielt jedoch nicht im richtigen Moment an, sondern fuhr ein Stück zu weit nach unten, traf Sundal am Rücken und schubste ihn vom Balken.

In diesem Moment krachte die Werbebande gegen den Balken und schubst den Norweger nach unten. © Screenshot/X/NessKiy

In so einem Fall wäre dann wohl die Schulter enorm in Mitleidenschaft gezogen worden und es wäre zu einer noch gefährlicheren Situation in schwindelerregender Höhe gekommen.

"Die gehören alle entlassen! Das ist lebensgefährlich, was die da machen", tobte der ehemalige Bundestrainer des deutschen Teams, Werner Schuster (55), in seiner Funktion als Eurosport-Experte.

Der einstige Sieger der Vierschanzentournee, Sven Hannawald (50) in diesen der ARD war einfach nur froh, "dass da nichts passiert ist."

Im Weltcup-Springen landete Sundal auf Rang sieben. Der Schock dürfte ihm noch gehörig in den Gliedern gesteckt haben.

Aus deutscher Sicht war der Auftakt ein voller Erfolg, denn Pius Paschke (34) sicherte sich mit zwei Sprüngen auf 131,5 Meter und 138,5 Meter den ersten Sieg der Saison.