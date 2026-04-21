Schwer verletzt! Ex-Skisprung-Star nach Suff-Unfall ins Krankenhaus geflogen

Ljubljana (Slowenien) - Suff-Sturz mit bösen Folgen: Der slowenische Ex- Skispringer Robert Kranjec (44) liegt nach einem schweren Unfall im Krankenhaus.

Ex-Skisprung-Star Robert Kranjec (44) hat sich bei einem Unfall in seiner Heimat wohl schwer verletzt. (Archivfoto) © Jure Makovec/AFP / AFP

Medienberichten zufolge sei der ehemalige Olympia-Teilnehmer am Freitag mit dem Fahrrad im heimischen Spodnja Lipnica unterwegs gewesen und dabei aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, woraufhin er gegen einen Bordstein geprallt und zu Fall gekommen sei.

Die Wucht des Aufpralls habe demnach zu derart schweren Verletzungen geführt, weshalb der 44-Jährige zunächst in die Klinik der Kleinstadt Jesenice eingeliefert und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Ljubljana verlegt worden sei.

Nach übereinstimmenden Berichten dürfte er den Unfall selbst verursacht haben, da ein Atemalkoholtest im Nachgang einen Wert von rund 2,5 Promille ergeben haben soll.