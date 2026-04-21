Schwer verletzt! Ex-Skisprung-Star nach Suff-Unfall ins Krankenhaus geflogen
Ljubljana (Slowenien) - Suff-Sturz mit bösen Folgen: Der slowenische Ex-Skispringer Robert Kranjec (44) liegt nach einem schweren Unfall im Krankenhaus.
Medienberichten zufolge sei der ehemalige Olympia-Teilnehmer am Freitag mit dem Fahrrad im heimischen Spodnja Lipnica unterwegs gewesen und dabei aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, woraufhin er gegen einen Bordstein geprallt und zu Fall gekommen sei.
Die Wucht des Aufpralls habe demnach zu derart schweren Verletzungen geführt, weshalb der 44-Jährige zunächst in die Klinik der Kleinstadt Jesenice eingeliefert und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Ljubljana verlegt worden sei.
Nach übereinstimmenden Berichten dürfte er den Unfall selbst verursacht haben, da ein Atemalkoholtest im Nachgang einen Wert von rund 2,5 Promille ergeben haben soll.
Slowenischer Skiverband gibt Update nach Kranjec-Sturz
Ersten Informationen zufolge besteht kein Anlass zur Sorge um Kranjec. Laut dem Online-Portal "Ekipa", das sich auf eine Meldung des slowenischen Skiverbands (SZS) beruft, befindet er sich in stabilem Zustand. "Robert braucht jetzt Ruhe, Zeit zur Genesung und viel positive Energie", teilte der Verband mit. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang blieben allerdings aus.
Kranjec stand bis März 2019 auf der großen Wintersport-Bühne, kam in seiner Laufbahn auf insgesamt sieben Weltcup-Einzelsiege. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Bronzemedaillen im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2002 im US-amerikanischen Salt Lake City sowie bei der Weltmeisterschaft 2011 in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
Titelfoto: Jure Makovec/AFP / AFP