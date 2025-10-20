Schwere Vorwürfe von Skisprung-Star: "Als Versuchskaninchen missbraucht"

Predazzo (Italien) - Vor rund einem Monat platzten die Olympia-Träume von Eva Pinkelnig (37): Die österreichische Skispringerin stürzte bei der Generalprobe auf der Olympia-Schanze und verletzte sich schwer am Knie. Jetzt erhebt sie Vorwürfe gegen den Weltverband FIS.

Eva Pinkelnig (37) erlitt auf der Olympia-Schanze in Predazo einen Totalschaden im Knie. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe. © Hendrik Schmidt/dpa

Sie habe das Gefühl, man habe sie "als Versuchskaninchen missbraucht", klagte die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/23 in der ORF-Sendung Sport am Sonntag an. Es sei eine absolut falsche Entscheidung gewesen, "uns so einfach unter Zeitdruck noch runterzujagen".

Die Olympia-Schanzen in Predazzo wurden nur mit großer Verzögerung fertiggestellt, der eigentlich für vergangenen Januar geplante Testlauf für Skispringer und Nordische Kombinierer musste abgesagt werden.

Deshalb wurde die Generalprobe auf den Sommer-Grand-Prix im September verschoben - und prompt verletzten sich nicht nur Pinkelnig, sondern auch die Kanadierin Alexandria Loutitt (21) und die japanische Kombiniererin Haruka Kasai (21) so stark, dass sie die komplette Saison verpassen werden.

Für Pinkelnig ist völlig unverständlich, wie es so weit kommen konnte. "Wir wissen mittlerweile, dass das Profil der Schanze schwierig ist. Der FIS-Renndirektor persönlich hat von Fehlkonstruktion gesprochen", sagte die 37-Jährige, "warum informiert man uns nicht?"

Es werde immer davon geredet, dass "wir Athleten" im Mittelpunkt stehen - doch die Realität sehe anders aus.