Nächster Wirbel um Anzug! Wieder norwegischer Skispringer disqualifiziert

Planica (Slowenien) - Nächster Wirbel um einen norwegischen Skisprung-Anzug ! Bei der Qualifikation für das Skifliegen in Planica am Freitag ist erneut ein norwegischer Springer disqualifiziert worden: Schon wieder war der Anzug Stein des Anstoßes.

Bei Langmo sei der Taillenumfang abgewichen, erklärte der einstige Top-Skispringer und nahm seinen jungen Athleten in Schutz: "Er hat einen sehr guten Sprung gemacht."

In diesem Fall ging es allerdings nicht um die Manipulation des Anzugs, stattdessen war dieser schlicht zu groß.

Norwegen schickt seit der Suspendierung seiner fünf Weltcup-Springer im Zuge des Anzugskandals nur noch Nachwuchs-Athleten zu den Springen, um ihnen Wettkampfpraxis zu geben, Isak Andreas Langmo (20) wurde allerdings nach der Qualifikation in Planica aus der Wertung genommen.

Andi Wellinger (29) gewann die Qualifikation vor zwei Teamkollegen. © Jure Makovec / AFP

Langmo war aber nicht der Einzige, der bei der Kontrolle mit einem zu großen Anzug erwischt wurde: Auch der US-Amerikaner Tate Frantz (19) und der Slowene Ziga Jancar (19) wurden disqualifiziert.

Norwegen brachte keinen seiner jungen Springer in den Wettkampf, die restlichen vier Starter scheiterten in der Qualifikation. Fannemel hofft nun darauf, dass der Anzug seines Schützlings zumindest für das Mannschaftsspringen am Samstag wieder passt.

Für das deutsche Team hingegen verlief die Qualifikation extrem gut: Andreas Wellinger (29) führte die Rangliste vor seinen Teamkollegen Pius Paschke (34) und Markus Eisenbichler (33) an, der nach diesem Wochenende seine Karriere beenden wird.

Auch Karl Geiger (32) und Felix Hoffmann (27) schafften den Sprung unter die besten 40 und sind damit im vorletzten Einzelwettkampf der Saison dabei.