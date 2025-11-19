Acht Monate nach Rücktritt: Deutscher Weltmeister kehrt an die Schanze zurück

Der deutsche Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat einen neuen Job: Er wird TV-Experte bei Eurosport.

Von Aliena Rein

Lillehammer (Norwegen) - Neuer Job für Markus Eisenbichler (34)! Der sechsfache Skisprung-Weltmeister kehrt an die Schanze zurück - allerdings auf der anderen Seite des Mikrofons.

Weltmeister Markus Eisenbichler (34) hat im März seine Karriere beendet. Dem Skispringen bleibt er aber trotzdem erhalten. © Darko Bandic/AP/dpa Der Bayer ist zukünftig als TV-Experte für Eurosport unterwegs, seine neue Tätigkeit beginnt bereits am Freitag, wenn die neue Weltcup-Saison im norwegischen Lillehammer startet. Dann wird Eisenbichler erstmals nicht selbst am Start stehen, wenn die weltbesten Skispringer sich von der Schanze stürzen, sondern das Ganze von außen beobachten und analysieren - eine Umstellung, die dem 34-Jährigen nicht allzu schwerfällt. "Es war die richtige Entscheidung. Ich bin sehr happy und glücklich mit meinem Leben", erzählte Eisenbichler der SportBild. Skispringen Wurde sein Sohn böse ausgebootet? Skisprung-Legende erhebt heftige Vorwürfe "Natürlich hatte ich eine schöne Zeit und bin froh, dass ich dem Skispringen nun als Experte für Eurosport in anderer Funktion erhalten bleibe. Denn für das Skispringen hat mein Herz gebrannt und brennt auch immer noch", betonte der erfolgreichste DSV-Adler der WM-Geschichte.

Skispringen: Markus Eisenbichler will TV-Zuschauern Athletenperspektive nah bringen