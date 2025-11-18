Wurde sein Sohn böse ausgebootet? Skisprung-Legende erhebt heftige Vorwürfe

Finnland - Janne Ahonen (48) hat fünfmal die Vierschanzentournee gewonnen, ist fünfmaliger Weltmeister und zweifacher Silbermedaillen-Gewinner bei Olympischen Winterspielen. Das Talent fürs Skispringen wurde seinem Sohn Mico (23) in die Wiege gelegt, doch nun hat der Finne in jungen Jahren die langen Bretter bereits in die Ecke gestellt.

Skisprung-Legende Janne Ahonen (48) vermutet nach dem Karriere-Ende seines Sohnes eine Verschwörung beim Verband. © Urs Flueeler/epa/dpa

Papa Janne erhebt aus diesem Grund schwere Vorwürfe gegen den heimischen Verband und wittert eine Verschwörung gegen seine Familie. Denn sein Sohn beschloss zurückzutreten, nachdem er von der Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde, es nicht einmal ins B-Team schaffte.

"Diese Entscheidung ist schwer zu verstehen. Es scheint, als würden die schlechten Taten seines Vaters nun an ihm gerächt werden", erklärte Janne in einem Interview mit "Ilta Sanomat". Mico hatte sich bereits im März 2024 eine schwere Knieverletzung im Training in Lahti zugezogen, wurde operiert und kämpfte sich fortan zurück ins Business.

Schon im Frühjahr 2025 konnte er wieder auf die Schanze, sprang im Continental Cup sowie bei den finnischen Meisterschaften und dem finnischen Pokal, wo er jeweils Zweiter wurde.

Sein Fernziel waren die Olympischen Winterspiele 2030. Doch trotz, dass er laut seines Vaters besser sprang als einige Athleten, die ins B-Team berufen worden, blieb Mico außen vor.