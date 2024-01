Nach fast zwei Stunden! Verfluchter Skisprung-Weltcup abgebrochen

Die Slowenen um Lovro Kos (24) führen die Polen-Tour weiter an. © Czarek Sokolowski/AP/dpa

Drei DSV-Adler, darunter auch Andreas Wellinger (28), waren noch nicht geflogen. "Ich musste fast 20 Minuten warten. Ich habe versucht zu tanzen, damit ich nicht erfrieren - man hat die Musik von unten oben gut gehört", sagte Philipp Raimund (23).

Szczyrk bleibt damit vom Pech verfolgt, auch im dritten Versuch fiel die Weltcup-Premiere ins Wasser. 2011/12 war das Frauen-Springen aus organisatorischen Gründen abgesagt worden, 2015/16 wurde Szczyrk aus dem vorläufigen Kalender der Männer wieder gestrichen und durch einen zusätzlichen Wettkampf in Wisla ersetzt.

In der Polen-Tour führt somit weiter Slowenien mit 1821,6 Punkten vor Österreich (1759,3) und Deutschland (1742,4).

Abgeschlossen wird die Serie am Wochenende in Zakopane. Auf der Schanze Wielka Krokiew findet am Freitag die Qualifikation, am Samstag ein Teamspringen und am Sonntag ein Einzel statt.