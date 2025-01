Skisprung-Star bricht sein Schweigen und feiert Coming-out, doch es hat einen tragischen Grund

Zakopane (Polen) - Es sind tief bewegende Zeilen, emotionale Bilder und Videos, mit denen Skispringer Andrzej Stekala (29) am Neujahrstag mutig an die Öffentlichkeit geht. Sein Coming-out hat einen tragischen Hintergrund, denn der Pole trauert um seinen langjährigen Lebensgefährten Damian.

"Wir liebten uns im Stillen, versteckten unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war", umreißt Stekala das Leben im Geheimhaltungsmodus.

In einem Video teilt er eine Hommage an seinen Freund, zeigt die beiden bei Weltcups, in privaten Situationen, im gemeinsamen Urlaub. "Er war meine Zuflucht, meine Stütze, mein größter Unterstützer. Gemeinsam teilten wir das Leben, die Leidenschaften, die Freuden und die schwierigen Momente. Er war alles für mich - mein Zuhause, mein Herz", findet Stekala bewegende Worte und fügt an:

Der Skispringer teilte emotionale Bilder und Videos auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/andrzejstekala

Zwei Freunde des Paares beschreiben, dass Stekala sein Coming-out ganz anders geplant hatte. Denn sollte er in einem Weltcup-Springen auf dem Podium landen, wollte er seinen Lebensgefährten hinzuzuholen.

Dieser Traum zerplatzte im November nun mit dem Tod seines Freundes. "Ich kann den Schmerz, der mich überwältigte, nicht beschreiben. Die Welt, die wir gemeinsam aufgebaut hatten, zerfiel in Stücke. Jeder Tag ohne ihn ist ein Kampf, aber gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, wie unendlich ich geliebt habe und wie sehr ich geliebt wurde", so das emotionale Statement des Skispringers.

Er wolle nicht länger verbergen, wer er sei. Er sei ein Mann, der "geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiß, dass er wollen würde, dass ich weiterhin im Einklang mit mir selbst lebe".

Seine Familie und Freunde hätten immer zu ihm gestanden, in all den Jahren. Zwar kann er seinen Freund nicht mehr aufs Podium holen, doch sollte er es aufs Treppchen eines Weltcup-Springens schaffen, will er ein Foto Damians dabei haben und es in Gedenken an ihn küssen.

Damian sei der Grund gewesen, warum Stekala überhaupt noch springe. "Damian hat die Kunst, im Schatten zu bleiben, fast perfektioniert. Obwohl jeder im Rahmen schon lange wusste, dass er Andrzejs Partner war, blieb er immer distanziert. Er wollte keine Probleme verursachen und brauchte keine Werbung – er war glücklich", umschreiben die Freunde den Lebensgefährten des Skispringers.

Die beiden hätten ein Haus bauen wollen und hätten auch noch andere Pläne für die Zukunft gehegt. Diese zerplatzten nun wie eine Seifenblase, doch der tragische Tod gab Andrzej Stekala die Kraft, nicht länger zu schweigen.