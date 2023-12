Skisprung-Weltcup: Endet endlich der Sieg-Fluch im Vogtland?

Klingenthal - Was am 7. Februar 2007 mit dem ersten Weltcup seinen Anfang nahm, geht nun in die Runden 14 und 15. Der Skisprung-Zirkus macht nach zwei Jahren Pause wieder Station in der Klingenthaler Vogtland Arena. Doch noch immer warten die Deutschen auf einen Einzelsieg in Sachsen. Endet der Fluch, gelingt Andreas Wellinger (28) und Co. diesmal die Premiere?