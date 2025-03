Über ein Jahr nach Horror-Sturz noch eingeschränkt: Skispringer muss Karriere beenden

Norwegen - Schweren Herzens muss er seinen Traum von einem Comeback aufgeben! Skispringer Sondre Ringen (28) ist über ein Jahr nach seinem Horrorsturz in Engelberg noch nicht wieder in der Lage, in den Profisport zurückzukehren. Ob er es überhaupt jemals sein wird, ist unklar - jetzt greift der Norweger vor und beendet seine Karriere.