Horrorsturz! Führende knallt beim Skispringen mit Gesicht in den Schnee und bleibt reglos liegen

Ljubno (Slowenien) - Sie lag nach dem ersten Durchgang in Führung, wollte sich im zweiten Durchgang den Sieg schnappen, doch dann ereignete sich am Samstag um Skispringerin Thea Minyan Bjørseth (21) ein wahres Drama.

Für das gesamte norwegische Team ist dies bei der Generalprobe vor den am 26. Februar im heimischen Trondheim startenden nordischen Ski-Weltmeisterschaften ein absoluter Schock.

Sofort sprinteten die Rettungskräfte, die sich am Schanzenauslauf aufgehalten hatten, los, um der 21-Jährigen zu Hilfe zu eilen. Minutenlang musste die Sportlerin behandelt werden.

Selina Freitag (23) wurde am Ende Zweite. © David Inderlied/dpa

Auch die Deutsche Katharina Schmid (28), die am Ende Siebte wurde, zeigte sich getroffen: "Es ist immer schlimm, wenn man einen solchen Sturz sieht. Ich hoffe, dass sie sich nicht allzu schlimm wehgetan hat", sagte sie im ZDF.

Trotz des Dramas gab es aus deutscher Sicht Grund zur Freude. Selina Freitag (23) landete am Ende auf Platz zwei (240,6 Punkte). Nach dem dritten Platz am vergangenen Wochenende in Lake Placid zeigt die Sächsin damit kurz vor der WM ansteigende Form.

Durch den Sturz von Thea Minyan Bjørseth siegte Lokalmatadorin Nika Prevc (19), die Schwester von Peter (32) und Domen (25), mit 280 Punkten.

Das sportliche Ergebnis rückte angesichts des schlimmen Sturzes am Samstag aber in den Hintergrund.