Trotz WM-Silber: Skisprung-Nationaltrainer tritt überraschend ab

Bernhard Metzler (45) legt sein Amt bei den ÖSV-Frauen nach nur zwei Jahren bereits wieder nieder. © imago / GEPA pictures

"In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir die Energie fehlt, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, die ich sowohl an mich selbst als auch an den Skisprung-Sport stelle", wird der 45-Jährige in der offiziellen Mitteilung von Ski Austria am Freitag zitiert.

Erst vor zwei Jahren - fast auf den Tag genau - war der frühere Skispringer bei den ÖSV-Damen als Nachfolger von Harald Rodlauer (59) vorgestellt worden. Der völlig überraschende Abtritt falle ihm nicht leicht.

Aber "jetzt ist der richtige Moment, um Platz für frische Ideen zu schaffen und dem Team die Möglichkeit zu geben, in der kommenden Saison weiterhin großartige Leistungen zu zeigen", so Metzler.

Unter der Führung des Vorarlbergers sprang die Mannschaft vor wenigen Wochen bei den Weltmeisterschaften in Norwegen noch zu Silber. Außerdem holten Eva Pinkelnig (36) und Jacqueline Seifriedsberger (34) gemeinsam mit Stefan Kraft (31) und Jan Hörl (26) Bronze im Mixed-Team.

"Ich bin dankbar für die Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben und ich bin sicher, dass das Team weiterhin auf einem sehr hohen Niveau performen wird", erklärte Metzler.