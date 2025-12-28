Vierschanzen-Tournee im Ticker: Bricht Deutschland den Tournee-Fluch?

Deutschland/Österreich - Nach Weihnachten ist vor der Vierschanzentournee ! Am Sonntag startet das jährliche Skisprung-Highlight und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Können die DSV-Adler endlich den Fluch brechen und zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten den Gesamtsieg holen?

Die erfolgreichsten Deutschen der vergangenen Jahre, Andreas Wellinger (30) und Karl Geiger (32), befinden sich zwar in der Formkrise, dafür springen aktuell Philipp Raimund (25) und Felix Hoffmann (28) in die Bresche. Sie reisen mit zahlreichen Podesten, aber noch ohne Sieg in diesem Winter zum ersten Springen nach Oberstdorf.

Favoriten sind auch deshalb andere: Der Slowene Domen Prevc (26) führt die Weltcup-Gesamtwertung mit großem Abstand an und darf sich berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Tournee-Erfolg machen, dahinter lauert der Japaner Ryoyu Kobayashi (28) auf seinen vierten Triumph. Auch Stefan Kraft (32) aus Österreich ist nach seiner Babypause wieder da und will ebenso mitmischen wie Titelverteidiger Daniel Tschofenig (23).

Alle wichtigen Infos zur 74. Vierschanzentournee findet Ihr im TAG24-Liveticker.