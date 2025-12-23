Knall im Skispringen: Vierschanzentournee-Sieger fliegt aus dem Kader

Oberstdorf - Wenn am 28. Dezember die Qualifikation für die erste Station der Vierschanzentournee in Oberstdorf über die Bühne geht, wird einer der ganz großen Namen des Sports fehlen: Dawid Kubacki (35), der die Tournee vor sechs Jahren noch gewonnen hatte, muss zu Hause bleiben!

Dawid Kubacki (35) holte 2019/20 den Tournee-Gesamtsieg, schloss den Wettbewerb zudem einmal als Zweiter und einmal als Dritter ab. © CHRISTOF STACHE / AFP

Kurz vor dem Start des prestigeträchtigen Skisprung-Wettbewerbs nominierte der polnische Verband seine fünf Starter - und der Podiumsgarant vergangener Jahre ist nicht dabei. Stattdessen gehen Kacper Tomasiak (18), Kamil Stoch (38), Piotr Żyła (38), Paweł Wąsek (26) und Maciej Kot (34) für das polnische Team vom Balken.

Als Begründung nannte Trainer Maciej Maciusiak (43) demnach, dass Kubacki am vergangenen Weltcup-Wochenende in Engelberg als einziger der polnischen Starter keine Weltcup-Punkte holte - auch wenn er im Gesamtweltcup noch knapp vor Kot liegt.

Statt seine 14. Tournee in Folge zu bestreiten, geht es für den 35-jährigen Polen zwischen den Jahren zum ersten Mal seit zehn Jahren in den zweitklassigen Continental Cup.

Um seinen zweiten Gesamtsieg nach 2019/20 hätte Kubacki sich aber wohl ohnehin nicht beworben, schließlich kämpft der zweifache Weltmeister schon seit inzwischen mehreren Jahren eher mit dem Sprung in den zweiten Durchgang als um den Sieg.